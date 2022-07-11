Москва, , 03:23 — REGNUM В российских регионах действует 98 лесных пожаров на площади 24 379 гектаров. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 71 лесной пожар на площади 3424 га, сообщили 11 июля в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшую площадь лесные пожары имеют в Якутии — там действует 32 очага на площади 15 580 га, отмечает ТАСС. В Хабаровском крае зафиксировано девять пожаров на землях лесного фонда на площади 2870 га и два пожара в заповеднике «Джугджурский» площадью 1480 га. Также пожары замечены в Республике Коми, Магаданской и Иркутской областях.

Тушением огня занимаются 2685 человек, 309 единиц техники и 47 воздушных судов. Еще 111 самолетов и вертолетов задействованы в мониторинге обстановки в лесах.

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