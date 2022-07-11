Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве объявили победителей технологического конкурса «New Tech Росатом — 2022». Об этом 11 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Мероприятие было организовано Московским инновационным кластером (МИК) и «ИнноХабом» — бизнес-акселератором «Росатома». Победителями были выбраны шесть стартапов, которые подготовили свои проекты в области цифрового инжиниринга, металлургии, станкостроения, робототехники, электроники и аддитивных технологий. Авторы лучших решений получат гранты в размере до 5 млн рублей.

«На конкурс было подано 170 заявок. В финал вышли 28 стартапов, и уже среди них партнер программы — «ИнноХаб» — выбрал шесть наиболее перспективных. Проекты победителей могут быть внедрены в экосистему «Росатома», — сказала Сергунина.

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