Москва, 11 июля, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил крупный финансовый иск от Генеральной прокуратуры России. Ответчиком в споре, который судом пока к производству не принят, выступает федеральное госпредприятие «Авиакомплект», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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В базу исковое заявление подано 7 июля 2022 года. Сумма претензий составила 447,5 млн рублей. Прочие детали спора пока не раскрывались.

Компания-ответчик работает в сфере проектирования, строительства и оснащения современных авиационных производств. Предприятие было создано в 1944 году как хозрасчётная контора «Водомер». По данным базы «Контур. Фокус», ФГУП было исполнителем более 40 госконтрактов на общую сумму около 4 млрд рублей. По итогам 2020 года, предприятие указало выручку в размере 1,2 млрд рублей.