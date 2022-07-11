Москва, , 07:20 — REGNUM У цифрового туристического сервиса Russpass изменился интерфейс главной страницы. Об этом 11 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Туризм ИА REGNUM

Теперь пользователи при посещении портала смогут сразу увидеть карточки с названиями самых востребованных услуг: «Отели», «Музеи», «Экскурсии», «Авиабилеты», «Ж/д билеты» и «Направления». При этом появилась возможность моментально переходить из раздела в раздел, не покидая главной страницы.

«Russpass постоянно развивается и становится более удобным для пользователей. Новый интерфейс — еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. Кроме того, сайт теперь доступен на четырех языках, в том числе арабском», — сказала Сергунина.

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