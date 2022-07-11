Москва, 11 июля 2022, 07:20 — REGNUM У цифрового туристического сервиса Russpass изменился интерфейс главной страницы. Об этом 11 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Туризм
Туризм
ИА REGNUM

Теперь пользователи при посещении портала смогут сразу увидеть карточки с названиями самых востребованных услуг: «Отели», «Музеи», «Экскурсии», «Авиабилеты», «Ж/д билеты» и «Направления». При этом появилась возможность моментально переходить из раздела в раздел, не покидая главной страницы.

«Russpass постоянно развивается и становится более удобным для пользователей. Новый интерфейс — еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. Кроме того, сайт теперь доступен на четырех языках, в том числе арабском», — сказала Сергунина.

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