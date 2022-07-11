Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Рейтинг одобрения работы президента США Джозефа Байдена впервые с момента вступления в должность на посту главы государства упал ниже 30%. Об этом 10 июля сообщила социологическая компания Civiqs в Twitter.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания Civiqs, специализирующаяся на социологии и аналитике, провела опрос, показавший, что только 29% американцев одобряют работу своего лидера, 58% граждан США не одобряют работу Байдена, и ещё 13% затруднились с ответом.

Рейтинг Байдена среди непартийных избирателей оказался ещё ниже: 19% одобривших работу, 67% не одобривших. Среди однопартийцев президента США, демократов, его работу одобряют 63%, это довольно значительное падение рейтинга, так как год назад этот показатель составлял 88%. При этом с 20 июня произошло снижение рейтинга на пять пунктов. Только 36% демократов хотят, чтобы действующий президент выставил свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

Стоит отметить, что падения рейтинга одобрения Байдена началось после вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Тогда тысячи американских граждан были фактически брошены в стране и выбирались на родину разными путями.

Затем на рейтинг отрицательно повлияла самая значительная за последние 40 лет инфляция и резкое повышение цен на бензин. Кроме того, в последнее время американского лидера часто критикуют за его когнитивное поведение. Как показывают опросы, 62% избирателей полагают, что Байден уже в силу возраста не должен претендовать на должность президента, а 59% выражают беспокойство из-за его умственного и физического состояния.

В среднем в период с 20 января по 9 июля в Civiqs был отслежен 223 321 ответ. С помощью модели отслеживания Civiqs фиксирует изменения с течением времени в отношении различных групп во всех 50 штатах США, а также в Вашингтоне, округ Колумбия.

По данным Gallup, за всю историю США только у пяти президентов рейтинг одобрения их деятельности на посту главы государства составлял менее 30%. Это Гарри Трумэн (22%), Ричард Никсон (24%), Джимми Картер (28%), Джордж Буш-старший (29%), Джордж Буш-младший (25%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению ведущего Fox News Стюарта Варни, у представителей Демократической партии США прослеживается новый тренд — держаться подальше от лидера страны Джо Байдена и «сливать» его по-тихому.

Читайте ранее в этом сюжете: Fox Business: демократы «сливают» Байдена по-тихому