Токио, 11 июля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. По результатам выборов в верхнюю палату парламента Японии правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» завоевала большинство депутатских мест. На выборах переизбиралась половина состава верхней палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK, либеральные демократы получили 63 места, показав лучший результат с 2013 года, а партия «Комэйто» получила 13 депутатских мандатов.

Другим важным итогом выборов стало то, что выступающие за внесение поправок в конституцию Японии партии правящей коалиции, а также партия «Ассоциация возрождения Японии» и Народно-демократическая партия получают в целом 90 мест; с учетом тех депутатов, которые не переизбирались, это дает им более двух третей мест в верхней палате, необходимых для рассмотрения поправок в конституцию.

Напомним, выборы проходили на фоне шока, который вызвало убийство экс-премьера Синдзо Абэ, являвшегося одним из важнейших деятелей правящей Либерально-демократической партии Японии.

Явка на выборах, по подсчетам агентства Kiodo, составила 52,04% избирателей.