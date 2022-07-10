Москва, 11 июля, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» 27 июля 2022 года планирует выбрать разработчика, который проведёт модернизацию единой медицинской информационно-аналитической системы столицы. Начальная цена соответствующего тендера составляет 387 461 503,38 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Работы планируются в части развития функций подсистемы «Клиническая информационная система» и связаны с автоматизацией работы отделений реанимации и интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации медорганизаций, которые оказываются специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Работы по модернизации должны завершить за 792 календарных дня с даты начала исполнения контракта.

Напомним, в 2022 году относительно данных на 2020 год наблюдался рост числа москвичей, которые записываются к врачам онлайн: в 2020 году показатель был 53%, в 2022 году — более 80%. Таким образом, порядка 25 млн жителей Москвы в 2022 году записались на прием к врачу с использование it-технологий.