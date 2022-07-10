Москва, 11 июля, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Поддерживая киевский режим и антироссийские санкции, в том числе в энергетической сфере, власти Германии подрывают перспективы собственной экономики. Об этом 11 июля заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так сенатор прокомментировал опасения немецких промышленников в связи с сокращением поставок российского газа и баснословными ценами на газ в Европе, что ударит по промышленности ФРГ, прежде всего химической и фармакологической.

«Встав на путь антиросссйских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка майдана и госпеворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!» — отметил Алексей Пушков.

Он полагает, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хотела этот козырь усилить за счет запуска «Северного потока — 2». Но нынешние власти ФРГ избрали диаметрально иной путь.

«Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно», — подчеркнул российский сенатор.

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Напомним, с 11 июля для проведения планового техобслуживания на десять суток остановлен российский газопровод «Северный поток», идущий из РФ в Германию по дну Балтики. В Германии опасаются, что газопровод не заработает.