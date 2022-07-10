Пенза, 11 июля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Арбитраж Пензенской области удовлетворил иск кредиторов ООО «Бетонный завод «Терновский» и признал предприятие из Пензы банкротом. В отношении завода введено конкурсное производство на полгода, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

За время первого этапа в реестр кредиторов поступили претензии четырёх юрлиц на общую сумму 10 249 365,65 рубля.

«Учредитель должника в порядке, предусмотренном положениями статьи 75 закона о банкротстве, с ходатайствами к суду и к собранию кредиторов о введении процедуры финансового оздоровления, либо внешнего управления не обращался», — отметил суд и ввёл конкурсное производство.

Напомним, банкротное дело инициировано в декабре 2021 года по заявлению кредитора, предъявившего долги в размере 456 тыс. рублей. В отношении предприятия в январе 2022 года ввели наблюдение, назначив временным управляющим Игоря Понаморева.