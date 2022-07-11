Москва, , 02:14 — REGNUM В ряде регионов России 11–12 июля возможны ливни и грозы. Об этом заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ливень Admnvrsk.ru

По данным ТАСС, непогода ожидается в Псковской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской Курской, Тверской, Брянской областях, а также в Краснодарском кран и Карелии. Местами возможны град и ветер силой до 22м/с.

В ряде регионов вероятна сильная жара. Так, 11 июля в Астраханской области воздух прогреется до +41 градуса, в Воронежской области — до +36, а в Тамбовской области — до +35.