Москва, 11 июля, 2022, 02:14 — ИА Регнум. В ряде регионов России 11−12 июля возможны ливни и грозы. Об этом заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Admnvrsk.ru Ливень

По данным ТАСС, непогода ожидается в Псковской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской Курской, Тверской, Брянской областях, а также в Краснодарском крае и Карелии. Местами возможны град и ветер силой до 22 м/с.

В ряде регионов вероятна сильная жара. Так, 11 июля в Астраханской области воздух прогреется до +41 градуса, в Воронежской области — до +36, а в Тамбовской области — до +35.