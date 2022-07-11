Хабаровск, , 02:11 — REGNUM Пожилая семейная пара пострадала из-за обрушения на их головы потолка в Доме культуры в Хабаровском крае. Об этом 10 июля сообщила журналистам представитель прокуратуры региона.

Прокуратура Ysia.ru

ЧП произошло в посёлке Хор района имени Лазо вечером 10 июля. В местном ДК праздновали День семьи и верности и на мероприятие были приглашены семьи для вручения им памятного знака «За супружеское долголетие» — 50 лет совместной жизни.

На одну из приглашённых семейных пар обрушилась потолочная конструкция. Пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в медучреждение, у женщины диагностировали ушиб и гематому, у мужчины — рассечение кожи головы. Супругов осмотрели, наложили швы, после чего они отправились домой.

Прокуратура района имени Лазо начала проверку по факту произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действий органам местного самоуправления и исполнения ими действующего законодательства по содержанию муниципального здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке прокуратурой Кемеровской области по факту обрушения плиты в жилом доме в городе Новокузнецке.

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