Лондон, 11 июля, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Член Палаты общин парламента Великобритании, британец пакистанского происхождения Рехман Чишти стал одиннадцатым кандидатом на должность главы правящей в Соединенном королевстве Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

(сс) robertsharp Офис премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне

Как сообщает 11 июля ТАСС, Чишти заявил о своих планах на странице в Twitter, подчеркнув, что для него важны «свежие идеи и новая команда, которая сможет вдохнуть жизнь в нашу великую страну и вести ее вперед».

Рехман Чишти с семьей переехал из Пакистана в 1984 году в возрасте шести лет. Он является парламентарием с 2010 года. Сторонник Brexit и противник однополых браков.

Ранее о своих планах на пост премьер-министра и главы консерваторов заявили десять политиков, в том числе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, экс-глава МИДа Джереми Хант, глава минфина Надим Захави и другие.

Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил о своей отставке с поста главы кабинета министров и лидера консерваторов.