Варшава, 11 июля 2022, 01:40 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса призывает уменьшить численность населения России до 50 млн человек. Об этом пишут СМИ.
Изданию Le Figaro он заявил, что это нужно для обеспечения безопасности в мире. Добиваться своего Валенса предлагает в том числе через смену власти.
Также польский экс-президент признал, что Запад действительно борется за расширение своего влияния на другие страны. Но, по его словам, ему это можно.
Как сообщало ИА REGNUM, политики Польши регулярно выступают с антироссийскими агрессивными заявлениями.