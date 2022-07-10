Варшава, 11 июля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса призывает уменьшить численность населения России до 50 млн человек. Об этом пишут СМИ.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland Лех Валенса

Изданию Le Figaro он заявил, что это нужно для обеспечения безопасности в мире. Добиваться своего Валенса предлагает в том числе через смену власти.

Также польский экс-президент признал, что Запад действительно борется за расширение своего влияния на другие страны. Но, по его словам, ему это можно.

Как сообщало ИА REGNUM, политики Польши регулярно выступают с антироссийскими агрессивными заявлениями.