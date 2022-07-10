Берлин, 11 июля, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Экономика Германии может пережить хаос и даже инсульт, если поставки газа из России прекратятся. Об этом заявил журналистам премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если газ перестанет течь, то немецкой экономике грозит инсульт», — приводят его слова германские СМИ. Он также считает, что от последствий этого экономика вряд ли оправится.

Чиновник также отметил, что все проблемы Германии лежат в идеологической плоскости.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа в эту страну из России ранее были ограничены. Причиной стало то, что Канада отказалась возвращать Газпрому турбину, необходимую для газопровода «Северный поток».