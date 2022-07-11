Луганск, , 01:32 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над городом Луганском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 июля сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Как уточнил Мирошник, о срабатывании системы ПВО над Луганском сообщили местные жители. Также очевидцы рассказали о «падении осколков сбитой ракеты» в районах Счастья, станицы луганской и Красного Яра.

Подтверждения данной информации пока не поступало, но Мирошник опубликовал видео, где отчётливо видно зарево в небе. Подпись под видео гласит, что наблюдение велось из южной части Луганска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики при отступлении из Лисичанска в ЛНР чуть не сожгли местный музей краеведения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ подожгли в луганском Лисичанске краеведческий музей