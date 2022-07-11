Таллин, , 01:27 — REGNUM С полуночи понедельника, 11 июля, в Эстонии начал действовать запрет для частных лиц на ввоз в эту страну из России или вывоз из Эстонии в РФ товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза. Об этом сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонской республики. Ранее санкции касались только коммерческих трансграничных перевозок.

Пограничный столб на границе Эстонии и России Kulmalukko

«Изменения также коснутся физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях. Просим всех пересекающих границу уже при планировании поездки учитывать более жёсткие ограничения», — говорится в сообщении эстонского ведомства.

Так, из России частным лицам больше нельзя ввозить в Эстонию мебель и её части, древесину и изделия из нее, удобрения, новые шины, цемент, икру, новую или использованную тару, в том числе стеклянные бутылки и банки. Из России также запрещено ввозить крепкие спиртные напитки, а ввоз вина и пива строго ограничен.

В Россию из Эстонии гражданам запрещено ввозить бытовую электронику стоимостью более 750 евро, смартфоны, ноутбуки и другие предметы стоимостью более 300 евро, различные предметы роскоши. Ограничение не распространяется на личные вещи, включая используемый смартфон, личную дорогую сумочку и одежду.

Власти Эстонии напоминают, что нарушение санкций наказывается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет.