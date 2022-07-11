Хельсинки, , 01:10 — REGNUM Страны Запада должны рассмотреть возможность военного участия на стороне Украины. Об этом заявил журналистам финский историк Юсси Ялонен.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Его слова приводит издание Verkkouutiset. Историк заявил, что нынешняя стратегия Запада по накачиванию Украины оружием уже потерпела неудачу. И рано или поздно НАТО «должно будет рассмотреть возможность прямого вмешательства».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Страны НАТО со своей стороны продолжают поставлять на Украину оружие и оказывают киевскому режиму другую помощь.