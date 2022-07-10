Хельсинки, 11 июля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Страны Запада должны рассмотреть возможность военного участия на стороне Украины. Об этом заявил журналистам финский историк Юсси Ялонен.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Его слова приводит издание Verkkouutiset. Историк заявил, что нынешняя стратегия Запада по накачиванию Украины оружием уже потерпела неудачу. И рано или поздно НАТО «должно будет рассмотреть возможность прямого вмешательства».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Страны НАТО со своей стороны продолжают поставлять на Украину оружие и оказывают киевскому режиму другую помощь.