Москва, , 01:05 — REGNUM Остановку для проведения планового техобслуживания делает на десять суток российский газопровод «Северный поток». Об этом сообщила 10 июля пресс-служба оператора магистрали Nord Stream AG.

Газопровод «Северный поток » Официальный сайт ПАО «Газпром»

Уточняется, что поставки газа в Европу будут остановлены утром 11 июля до 21 июля сразу по двум ниткам газопровода. В период проведения профилактических работ газ будет поступать из России в страны Западной и Центральной Европы только по одной транзитной ветке через Украину.

Компания-оператор магистрали Nord Stream AG поясняет, что благодаря плановым техническим работам удастся обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. Все работы, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, были согласованы заранее с партнёрами по транспортировке.

При этом у участников европейского рынка возникли опасения, что даже временная и заранее согласованная остановка газопровода вызовет дефицит газа в регионе. Заместить весь объём поступавшего по газопроводу топлива невозможно, так как Украина ввела ограничения на приём российского газа для транзита, а ветку «Ямал-Европа» использовать запрещается российскими контрсанкциями.

На этом фоне ряд европейских стран, в том числе Германия и Австрия, опасаются полного прекращения поставок газа Россией после окончания профилактических работ.

Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать «Ямал–Европу» через Польшу запрещают российские контрсанкции.

Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что концерн Siemens планирует как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации.

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