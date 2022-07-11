Москва, , 00:49 — REGNUM Двое сотрудников столичного ГИБДД получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на патрульные автомобили в центре Москвы. Водитель, допустивший наезд, проверяется на предмет опьянения.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Как сообщили в пресс-службе столичного Главка МВД, 10 июля около 20:30 мск водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan, при повороте на Смоленскую набережную с Новоарбатского моста не справился с управлением и допустил наезд на стоявшие на посту обслуживания патрульные автомобили.

«В результате дорожного происшествия двое сотрудников ГИБДД получили легкие травмы и были направлены в медицинское учреждение. После получения медицинской помощи они продолжат несение службы», — отметили в ГУ МВД по Москве.

У водителя, допустившего ДТП, не было внешних признаков опьянения, он направлен на прохождение медицинского освидетельствования. Тем временем полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в Главке МВД.

По данным Telegram-канала Baza, чёрный Nissan на скользкой дороге вынесло на «островок безопасности», где находились сотрудники ГИБДД. При этом один из сотрудников полиции избежал более серьёзных травм, успев отбежать от несущегося на него автомобиля.