Москва, , 00:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его преступный режим проигрывают по всем фронтам и продолжает толкать страну к неминуемому краху. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет («Единая Россия»), комментируя его приказ разработать план захвата Херсонской области.

Михаил Шеремет Krym.er.ru

«У них нет ни единого шанса по захвату освобожденных нашими военными территорий», — сказал депутат, цитирует его РИА Новости. Он также добавил, что такие приказы являются политической агонией режима Зеленского, которая продлится недолго, а эти огульные заявления Зеленского не имеют ничего общего с реальностью, потому что у украинской стороны не осталось уже «ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа».

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область целиком была освобождена в мае. А теперь киевский режим строит планы по её возвращению.