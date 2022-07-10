Киев, 11 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский приказал разработать план захвата Херсонской области, освобождённой ранее российской армией. Об этом пишут СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В частности, такую информацию изданию The Times сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, для выполнения этой задачи планируется привлечь порядка миллиона человек, оснащённых западным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область была полностью освобождена от укронацистов в начале мая. Регион собирается войти в состав России.