Москва, 11 июля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Заградительные отряды украинских нацистов пытаются удержать разбегающихся бойцов территориальной обороны в Северске (ДНР), на который ведут наступление союзные силы России, ДНР и ЛНР. Об этом 11 июля сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Ngu.gov.ua Украинская артиллерия

По его данным, в Северске сейчас остаются мобилизованные подразделения тербатов и нацгвардейцев, тогда как обученные части ВСУ отвели в пригород или в сторону Славянска.

«Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев «при попытке к бегству». Вспыхивают перестрелки «между своими», — рассказал Родион Мирошник.

Тем временем подразделения союзных войск при помощи артиллерии активно работают по пригородам Северска, где боевики создали укрепрайоны. «Наши штурмовые подразделения в город ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города», — отметил Мирошник.

Не в силах противостоять на поле боя, украинские боевики несколько дней обстреливают мирные кварталы Северска, используя кассетные заряды, сходные с теми, что украинские нацисты использовали в Буче для организации провокаций.