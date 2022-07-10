Лондон, 11 июля, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность премьер-министра, которая стала вакантной после отставки её коллеги по Консервативной партии Бориса Джонсона 7 июля.

Gov.uk Лиз Трасс

Трасс, в случае избрания, пообещала продолжить политику, свойственную её партии.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», — отметила она в материале для газеты The Telegraph.

В частности, Трасс пообещала снижение налогов в качестве одного из первых шагов своего возможного премьерства.

Напомним, Лиз Трасс известна своей резкой антироссийской позицией, а также отсутствием систематических знаний в области географии. Так, она ошибочно называла некоторые регионы юга РФ «частью Украины».

Читайте также: Кандидаты на пост лидера тори поддержали увеличение военных расходов

Ранее другие кандидаты на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии — министр финансов Надим Захави, министр транспорта Грант Шэппс, глава комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат и экс-глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант — выступили за увеличение военных расходов Великобритании.