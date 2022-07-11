Бишкек, , 00:06 — REGNUM Духовное управление мусульман Киргизии прокомментировало скандальные высказывания имама Садыбакаса Доолова, вызвавшие большой резонанс в обществе республики.

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В муфтияте считают, что в словах священнослужителя о влиянии длины женской одежды на цены на продовольствие в стране не выявлено никаких нарушений норм шариата и оскорбления чести и достоинства кого-либо, а также не содержат признаков вмешательства в политику.

Руководство управления провело с имамом Садыбакасом ажы Дооловым беседу касательно того, что его высказывания были неверно истолкованы общественностью республики.

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