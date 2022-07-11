11 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:00 — REGNUM Первая новая квартира в Мариуполе (Донецкая Народная Республика), построенная с начала специальной военной операции России на Украине, которую показали представители департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Иванов. Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела (фрагмент). 1946

«Вот это скорость постройки, конечно! Не знал, что такое вообще возможно. Удивили!» — пишет Аристарх В.

Многие пользователи были шокированы той скоростью, с которой Россия принялась возводить новые здания на территории Мариуполя, сильно пострадавшего в ходе освобождения от нацистов.

«Красота-то какая! Спасибо за реализацию такого грандиозного по своей скорости проекта!» — написала Любовь Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие жители покинули город и попросту не могут вернуться, потому что их жильё было уничтожено в ходе боевых действий, поэтому необходимо спешить с возведением новых домов.

«Сейчас просто необходимо стремительно восстанавливать Мариуполь, чтобы мирные жители смогли вернуться в город и жить под чистым, мирным небом!» — указывает Дарина Д.

«Так быстро! Молодцы! Спасибо, что делаете жизнь людей лучше. И вот после этого по серьёзке кто-то считает, что Россия вредит людям? Только и старается, чтобы люди меньше страдали», — поделилась своим мнением Екатерина И.

Часть людей уверена, что местные жители по достоинству оценят старания российской стороны.

«Вот это реально благородные действия с нашей стороны, которые радуют. У людей будет новое жилье! Это очень хорошо», — пишет Устин М.

Мариуполь Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

«И вот после этого кто-то посмеет сказать, что Россия не заботится о Донбассе? Как раз таки Россия, в отличие от Украины, заботится о людях и старается сделать их жизнь лучше», — отмечает Ольга К.

«И самое главное, что строят-то нормальные дома, а не какие-то позорные времянки! Гораздо лучше зданий тех же хрущёвок!» — указывает Илья К.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия позаботится о мариупольцах, которые хапнули достаточно горя за время военного конфликта.

«Всё правильно. Мирные жители нуждаются в нашей помощи и поддержке, которую мы обязаны им оказать», — считает Алина Ш.

«Теперь Мариуполь ни за что не захочет обратно к бандеровцам. Будет красивый, мирный русский город», — пишет Тихая К.

«Приятно видеть, с какой скоростью работают наши спецы. Своих не бросаем!» — подметил Артём Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что спецоперация напомнила российским гражданам не только о военных подвигах наших советских предков, но и провела параллель с грандиозными стройками Советского Союза, которые объединяли вокруг себя всю страну.

«В далёкие 1950-е годы стахановцы, победители социалистических соревнований, вообще весь народ целиком участвовал в больших стройках, освоении новых земель. Поэтому не трудно вспомнить, как работали наши деды, родители. А тем более, когда людям негде голову приклонить, вспоминаются эти страницы истории. Молодцы, что так стремительно работаете. Достойны своих предков. Спасибо вам!» — написал Gala Y.

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

Напомним, 10 июля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому представители департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации показали первую в Мариуполе новую квартиру, построенную с начала специальной военной операции России на Украине. Представитель компании-застройщика Олег Печёнкин отметил, что строительные работы в городе ведутся круглосуточно, в три смены, а к процессу привлечены не только проверенные бригады, но и местные жители.