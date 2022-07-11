Светлана Рыбина, 11 июля 2022, 08:00 — REGNUM Первая новая квартира в Мариуполе (Донецкая Народная Республика), построенная с начала специальной военной операции России на Украине, которую показали представители департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Иванов. Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела (фрагмент). 1946
Виктор Иванов. Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела (фрагмент). 1946

«Вот это скорость постройки, конечно! Не знал, что такое вообще возможно. Удивили!» — пишет Аристарх В.

Многие пользователи были шокированы той скоростью, с которой Россия принялась возводить новые здания на территории Мариуполя, сильно пострадавшего в ходе освобождения от нацистов.

«Красота-то какая! Спасибо за реализацию такого грандиозного по своей скорости проекта!» — написала Любовь Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие жители покинули город и попросту не могут вернуться, потому что их жильё было уничтожено в ходе боевых действий, поэтому необходимо спешить с возведением новых домов.

«Сейчас просто необходимо стремительно восстанавливать Мариуполь, чтобы мирные жители смогли вернуться в город и жить под чистым, мирным небом!» — указывает Дарина Д.

«Так быстро! Молодцы! Спасибо, что делаете жизнь людей лучше. И вот после этого по серьёзке кто-то считает, что Россия вредит людям? Только и старается, чтобы люди меньше страдали», — поделилась своим мнением Екатерина И.

Часть людей уверена, что местные жители по достоинству оценят старания российской стороны.

«Вот это реально благородные действия с нашей стороны, которые радуют. У людей будет новое жилье! Это очень хорошо», — пишет Устин М.

Мариуполь
Мариуполь
Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

«И вот после этого кто-то посмеет сказать, что Россия не заботится о Донбассе? Как раз таки Россия, в отличие от Украины, заботится о людях и старается сделать их жизнь лучше», — отмечает Ольга К.

«И самое главное, что строят-то нормальные дома, а не какие-то позорные времянки! Гораздо лучше зданий тех же хрущёвок!» — указывает Илья К.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия позаботится о мариупольцах, которые хапнули достаточно горя за время военного конфликта.

«Всё правильно. Мирные жители нуждаются в нашей помощи и поддержке, которую мы обязаны им оказать», — считает Алина Ш.

«Теперь Мариуполь ни за что не захочет обратно к бандеровцам. Будет красивый, мирный русский город», — пишет Тихая К.

«Приятно видеть, с какой скоростью работают наши спецы. Своих не бросаем!» — подметил Артём Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что спецоперация напомнила российским гражданам не только о военных подвигах наших советских предков, но и провела параллель с грандиозными стройками Советского Союза, которые объединяли вокруг себя всю страну.

«В далёкие 1950-е годы стахановцы, победители социалистических соревнований, вообще весь народ целиком участвовал в больших стройках, освоении новых земель. Поэтому не трудно вспомнить, как работали наши деды, родители. А тем более, когда людям негде голову приклонить, вспоминаются эти страницы истории. Молодцы, что так стремительно работаете. Достойны своих предков. Спасибо вам!» — написал Gala Y.

Мариуполь
Мариуполь
Богдан Борман © ИА REGNUM

Напомним, 10 июля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому представители департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации показали первую в Мариуполе новую квартиру, построенную с начала специальной военной операции России на Украине. Представитель компании-застройщика Олег Печёнкин отметил, что строительные работы в городе ведутся круглосуточно, в три смены, а к процессу привлечены не только проверенные бригады, но и местные жители.