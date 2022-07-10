Бишкек, , 23:58 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития обещает выделить €17,8 млн (1 млрд 104 млн рублей) на проект по восстановление ирригационных систем в Ошской области Киргизии.

Газированная вода

Часть этих денег также планируют потратить на модернизацию водозаборов, основных поливных каналов и распределительной сети.

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Отмечается, что реализация этого проекта не только благотворно повлияет на развитие земледелия в регионе, но также позволит сократить водные потери, потребление электроэнергии и выбросы углекислого газа.

Также стало известно о том, что к 2025 году Европейский банк реконструкции и развития планирует увеличить финансирование в области адаптации к изменению климата и охраны окружающей среды на более чем 50% от ежегодного объема «зеленых» инвестиций.

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