Бишкек, , 23:56 — REGNUM Только 22,5% школ в Киргизии имеют медицинские кабинеты и медперсонал. Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола, посвящённого итогам реализации плана по улучшению услуг здравоохранения в общеобразовательных учреждениях.

Стетоскоп

По словам заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, для обеспечения школ по всей республике требуется свыше 1,2 тысячи врачей и 1,8 тысячи медсестёр.

«В Киргизии более 2 тысяч школ, обучается больше миллиона детей. Достичь улучшения здоровья школьников, их успеваемости можно только за счет улучшения медицинского обслуживания. Это большие цифры. Мы рассматриваем возможность прикреплять школы к близлежащим фельдшерско-акушерским пунктам, стимулируя при этом врачей. Туда, где нет такой возможности, направлять отдельный медперсонал», — подчеркнула она.