Берлин, , 23:52 — REGNUM Германия из-за антироссийских санкций массово теряет производительность и конкурентоспособность, пишет Deutsche Wirtschaft Nachrichten.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Издание отмечает, что профицит торговли в мае в стране снизился до полумиллиарда евро, а за первые пять месяцев текущего года разница между экспортом и импортом сократилась до 70,7%, если сравнивать с показателями 2021 года.

«Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания. Мы стоим перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявили в эфире CBS News.