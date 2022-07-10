Вашингтон, , 23:47 — REGNUM В будущей экшн-игре MultiVersus компании Warner Bros. Interactive Entertainment могут появиться такие персонажи «Властелина колец» как Гэндальф и Леголас. Об этом 10 июля сообщает портал PCGamesN.

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Ранее информацию о героях обнаружили датамайнеры (пользователи, занимающиеся поиском данных в Сети и их анализом) в альфа-версии MultiVersus. Разработчики пока официально не анонсировали этих персонажей, но в соцсетях недавно появились изображения сцены, на одном из которых отчётливо видно отражение в воде ока Саурона. Что касается самой сцены, то в ней, как отмечает издание «на заднем плане отчётливо видна зловещая чёрная башня».

Напомним, MultiVersus это игра в жанре файтинга (в таких играх упор сделан на рукопашные поединки), которую разрабатывает студия Player First Games. Идея проекта схожа с идеей Super Smash Bros. от Nintendo, геймерам предлагается управлять действиями персонажей известных франшиз Warner Bros. (DC Comics, «Скуби-Ду», «Стальной гигант», «Looney Tunes», Том и Джерри» и других), в ходе боя герои должны выбить противника за пределы арены.

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