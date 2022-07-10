Москва, , 23:30 — REGNUM В отдельных районах Москвы менее чем за два часа выпало более четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщили в московском комплексе городского хозяйства.

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«Наибольшее количество осадков зафиксировано в Юго-Западном административном округе, Центральном административном округе и Западном административном округе», — уточняется в телеграм-канале комплекса.

Также отмечается, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения. Сейчас городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции.

При этом осадки прогнозируются до утра понедельника, 11 июля, но они будут уже менее интенсивными. А вот сильный ветер сохранится.