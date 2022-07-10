10 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:47 — REGNUM Заявление заместителя главы временной гражданской администрации Харьковской области Владимира Демченко о том, что на освобождённых от нацистов территориях региона началась уборка урожая зерновых культур, несмотря на «всяческие препятствия в работе в виде обстрелов со стороны Украины», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Урожай Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Всё правильно. Еда, вода, энергоресурсы — самое главное. А кто хочет, тот пусть бродит по Европе с кружевными трусами», — пишет Денис М.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя упускать момент и пропустить время сбора урожая, который как никогда важен, учитывая надвигающийся на мир продовольственный кризис.

«Конечно! Сейчас уже сезон для этого! Ну и вообще — на освобождённых территориях постепенно налаживается нормальная минная жизнь», — указывает Алия Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что сбор урожая обеспечит освобождённые от нацистов территории Украины пищей и работой.

«Слава Богу, что там начался сбор урожая, люди сами себя смогут едой обеспечить. Значит, будут сыты. Это самое главное», — считает Сурен Л.

«Очень важно, чтобы у людей была еда, вода и крыша над головой, несмотря ни на что. Хорошая новость, что, несмотря на продолжение спецоперации, плановый сбор урожая в Харьковской области начался. Люди будут сыты, у людей не пропала работа», — отмечает Иосиф Л.

Михаил Шишов. Хлебное поле. 1899

Часть людей уверена, что постоянные обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины и нацистских бандформирований призваны, в том числе, чтобы не дать свободным людям собрать урожай.

«Радует то, что этот урожай уже начали собирать, а значит, что накормят большое количество людей. В любом случае, хорошо, что этот урожай не сожгут вэсэушники», — подметила Валерия М.

«А знаете, зачем бандеровцы продолжают обстреливать освобождённую часть Харьковской области? Сжигать поля так пытаются. Тёмный разум нацистов не позволяет им допустить даже мысль, чтобы на той стороне была мирная жизнь», — отметил Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на активную фазу спецоперации, тем не менее российское руководство уделяет большое внимание тому, как живёт мирное население на освобождённых территориях.

«Наконец-то у людей жизнь налаживаться начала. Благодаря России у всех на Украине она наладится», — уверена Диана А.

«Хорошо, что наши власти включились в этот вопрос и запустили сельскохозяйственные процессы. Власти Украины этого точно бы не сделали», — уверена Вера Р.

Нашлись и те, кто уверен, что жители свободной Харьковской области сейчас рады тому, что имею возможность собирать урожай, потому что со стороны Украины этим вопросом вообще никто не озабочивается.

«Главное, чтобы людям еды хватило. А то Зеленский распродаст всё зерно и свалит с Украины!» — предупреждает Мирослав Н.

«Неудивительно, это при нациках всё стояло, ничто нигде не работало. Россия пришла и сразу начала налаживаться мирная жизнь», — отметила Маргарита П.

Напомним, 10 июля заместитель главы временной гражданской администрации Харьковской области Владимир Демченко написал в своём Telegram-канале о том, что на освобождённых от нацистов территориях региона началась уборка урожая зерновых культур, несмотря на «всяческие препятствия в работе в виде обстрелов со стороны Украины».