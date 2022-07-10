Великий Новгород, 10 июля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Уроженец деревни Трегубово Чудовского района Новгородской области старший сержант Дмитрий Марченков погиб в ходе спецоперации на Украине. Он проходил службу по контракту.

vk.com/nikitinandrey2017 Уроженец Новгородской области Дмитрий Марченков, погибший в ходе спецоперации

Как рассказал 10 июля губернатор Новгородской области Андрей Никитин, во время учебы в школе Дмитрий был командиром юнармейцев своего класса, участником мероприятий, посвященных сохранению памяти погибших в Великой Отечественной войне, работал в поисковой экспедиции «Долина».

После школы Марченков получил специальность «механик-водитель». В 2004 году был призван в армию, по окончании срочной службы три года служил по контракту. Затем вернулся в Новгородскую область, работал водителем в УМВД России в родном Чудовском районе. За службу в полиции был награжден медалью «За отличие в службе». В 2016 году вместе с семьей переехал в Мурманскую область и вновь вернулся к службе по контракту.

«Дмитрий занимал активную жизненную позицию, был душой коллектива, оптимистом, отзывчивым и жизнерадостным молодым человеком. Поддерживал связь со своими одноклассниками, был хорошим другом», — поделился губернатор. У Дмитрия Марченкова остались сын и дочь. Андрей Никитин высказал искренние соболезнования семье и близким погибшего солдата.

Всего к настоящему моменту за время спецоперации Вооруженных сил России на Украине власти Новгородской области сообщили о гибели девяти уроженцев или жителей региона.