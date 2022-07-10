Москва, , 23:20 — REGNUM Претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую России недвижимость в Лондоне, необоснованны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

«Как единственная страна — правопреемник СССР, Россия приняла права на советскую собственность за рубежом и, в отличие от Украины, выплатила все советские долги, — заявили в ведомстве. — Кроме того, помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета. Мы исходим из того, что Великобритания верна своим обязательствам участника Венской конвенции о дипломатических сношениях так же, как и Россия следует им в отношении британского посольства в Москве».

Ранее стало известно, что Украина может через суд заявить претензии на 17 объектов недвижимости в Лондоне.