Берлин, , 23:09 — REGNUM Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который не намерен отказываться от контактов с президентом России Владимиром Путиным, высказался за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Об этом политик сам сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

«Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с… Путиным», — сказал Шредер.

Бывший канцлер Германии также отметил, что с помощью средств дипломатии следует решать кризис на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна.