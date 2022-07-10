Берлин, 10 июля 2022, 23:09 — REGNUM Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который не намерен отказываться от контактов с президентом России Владимиром Путиным, высказался за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Об этом политик сам сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с… Путиным», — сказал Шредер.
Бывший канцлер Германии также отметил, что с помощью средств дипломатии следует решать кризис на Украине.
Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна.