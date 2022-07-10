Санкт-Петербург, , 23:09 — REGNUM В Петербурге продлили на понедельник, 11 июля, «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной стал прогноз на прохождение в регионе ливневых дождей и грозы.

Гроза Pixabay.com

Второй («жёлтый») уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, объявлен с 13 часов 11 июля до 4 часов утра 12 июля.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге 11 июля ожидаются ливни, грозы, ночью и утром местами будет туман. При грозе порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Правительство Санкт‑Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта. Особую осторожность необходимо проявлять пешеходам.

Напомним, предыдущий «жёлтый» период действовал с 15 часов 10 июля до 21 часа 10 июля.