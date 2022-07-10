Белвью, США, , 22:51 — REGNUM Assassin’s Creed Liberation HD исчезла из каталога сервиса Steam и, вероятно, вскоре пользователи сервиса больше не смогут играть в эту игру, даже если ранее её купили. Об этом 10 июля сообщает портал PCGamesN.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра была удалена с платформы «по запросу издателя», т.е. Ubisoft, которая, стоит отметить, ранее не включила Assassin’s Creed Liberation HD в список игр, поддержку которых компания прекращает в 2022 году. При этом на странице проекта в Steam разработчики сообщили, что Assassin’s Creed Liberation HD «не будет доступна после 1 сентября 2022 года». Ubisoft не пояснила, почему приняла соответствующее решение. По имеющейся в Сети информации, уже некоторое время игра испытывала технические проблемы.

Напомним, релиз Assassin’s Creed Liberation состоялся 30 октября 2012 года на портативной консоли PlayStation Vita. В январе 2014-го HD-переиздание игры вышло на ПК и Xbox 360, 21 мая 2019-го — на Nintendo Switch.

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