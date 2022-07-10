Париж, 10 июля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, занимая пост министра экономики, помог восстановить работу сервиса такси Uber после приостановки в 2015 году. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов (ICIJ).

Эммануэль Макрон

Отмечается, что в 2011 году компания столкнулась с жёстким контролем со стороны властей Франции и противостоянием со стороны известных служб такси. А после того как таксисты в октябре 2015 года не дали менеджеру Uber выступить на мероприятии для бизнесменов, полицейские и вовсе приостановили работу сервиса в центральных районах Марселя. Лоббист компании на следующий же день связался с Макроном, который пообещал лично разобраться в ситуации.

Через 12 дней появился приказ, в котором говорилось, что запрет распространяется на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.