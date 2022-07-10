Воскресенск, Московская область, 10 июля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Три человека, пострадавшие от удара молнии в подмосковном Воскресенске, госпитализированы в местную больницу. Об этом 10 июля сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Московской области.

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«Трое пострадавших в результате попадания молнии доставлены в Воскресенскую областную больницу», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России из-за непогоды погиб один человек, еще десять получили травмы.