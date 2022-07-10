Донецк, , 22:32 — REGNUM Населенные пункты Гольмовский и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:15 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм; 21:25 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Новоселовку и Новобахмутовку.