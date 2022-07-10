Москва, , 22:26 — REGNUM Как сообщает портал transfermarkt, московский ЦСКА планирует взять 24-летнего российского флангового защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова в аренду на один сезон с правом выкупа.

Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов отпустить Илью Самошникова за 3 миллиона евро. Текущее соглашение 24-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий инернет-портал transfermarkt также оценивает Самошникова в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Илья Самошников принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Спартака» и получил семь желтых карточек.