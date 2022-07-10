Анкара, 10 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 10 июля сообщили Anadolu Ajansı в управлении по связям при администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В управлении сообщили, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Отмечается, что телефонный разговор между Эрдоганом и Лапидом состоялся по инициативе израильской стороны. Премьер-министр Израиля позвонил президенту Турции по случаю праздника Курбан.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля Яир Лапид официально стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Израиля.