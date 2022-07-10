Минск, 10 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 10 июля, пригласил к себе в гости в Могилевскую область космонавта Олега Новицкого. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

president. gov. by Александр Лукашенко приготовил салат «Молодость. Антиковидный».

Лукашенко показал гостю дом своей матери, где он рос.

«Рядом с домом огромная ива с широким толстым стволом. Александр Лукашенко и Олег Новицкий вместе попытались её охватить, прислонившись к дереву, — говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии. — Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат «Молодость. Антиковидный».

Уточняется, что в составе салата — зелёный лук, свежие огурцы и вареные яйца.