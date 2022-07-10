Вашингтон, 10 июля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден снял крепления с педалей своего велосипеда после падения.

Twitter Мем про падение Байдена с велосипеда

«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — рассказал Байден, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке.

Напомним, в июне Байден упал с велосипеда на глазах журналистов, поскольку не смог вовремя высвободить ногу из крепления педали.