Лондон, , 22:03 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сделал французском «Лиллю» предложение по трансферу 23-летнего флангового нападающего сборной Косово Эдона Жегровы. Об этом 10 июля сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Арсенал»

Нападающий сборной Косово выступает за «Лилль» с 14 января 2022 года после перехода из швейцарского «Базеля» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эдон Жегрова принял участие в тринадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну красную карточку.