Сыктывкар, 10 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Сыктывкаре сегодня, 10 июля, во время фестиваля йоги утонул пятилетний мальчик, сообщает СУ СКР по Республике Коми.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

По данным ведомства, тело ребенка из воды вытащили очевидцы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СУ СК по Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре утонул шестилетний мальчик.