Вашингтон, 10 июля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Аниматор Роберт Моррисон, работавший над оригинальной игрой The Last of Us, прокомментировал высказывания некоторых пользователей о том, что проект её ремейка для консоли PlayStation 5 — это просто «выманивание денег». Об этом 10 июля сообщает портал Eurogamer.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

«На самом деле, это самый тщательно продуманный и проработанный проект, который я когда-либо видел или в котором участвовал за всю свою карьеру», — написал Моррисон на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что разработчики продемонстрировали «максимальный уровень заботы и внимания к деталям».

Под постом аниматора развернулась бурная дискуссия. Некоторые геймеры не согласились с разработчиком, обратив внимание, что уже есть ремастер (версия игры с улучшенной графикой и новыми функциями) The Last of Us, а поклонники до сих пор так и не получили обещанный многопользовательский компонент The Last of Us Part II. Другие встали на защиту проекта, заявив, что никто никого не заставляет покупать улучшенную версию игры.

Напомним, ремейк The Last of Us выйдет на консоли PlayStation 5 2 сентября 2022 года. После того как Sony продемонстрировала разницу между графикой ремейка и оригинальной игры, а также разницу во внешности персонажей, многие поклонники The Last of Us отметили, что изменения им не понравились.