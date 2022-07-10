Милан, Италия, 10 июля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 24-летний центральный защитник сборной Италии Фикайо Томори рассчитывает подписать с итальянским «Миланом» новый долгосрочный контракт. Об этом 10 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, Томори счастлив в Италии и планирует остаться в миланском клубе на долгие годы.

В прошедшем сезоне Фикайо Томори принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

За «Милан» Фикайо Томори выступает с 22 января 2021 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. В июле «россонери» выкупили защитника за 28,8 миллиона евро.